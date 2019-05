Calais : le premier chalutier du chantier de la Socarenam mis à l'eau

Un an de construction à La Socarenam pour le "Pierre d'Ambre" / © Loïc Beunaiche - France 3 Côte d'Opale



"Du plaisir et beaucoup de stress"

Ils n'avaient d'yeux que pour lui ce vendredi 24 mai au matin, sur le Quai de la Loire à Calais. Les trente salariés du chantier naval calaisien de la Socarenam ne boudent pas leur plaisir face à leur "bébé", un chalutier rouge et noir de 14 mètres construit de toutes pièces sur le site en un an. "Pour moi ça a été une nouvelle aventure. Je suis chaudronnier, spécialisé dans le off-shore donc là c'était une chaudronnerie totalement différente. Il fallait être dans le timing", raconte Thierry Wagenheim, chaudronnier depuis 13 ans.

Le patron pêcheur à Port-en-Bessin (Calvados) était lui aussi présent pour l'évènement. A 26 ans, Pierre Marie acquiert ainsi son premier bateau. Un investissement d'1 million 700 000 d'euros : "c'est du plaisir et beaucoup de stress, mais avec la Socarenam on ne se trompe pas. C'est des super bateaux ! Et j'imagine que ça doit être aussi une fierté pour Calais car ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une construction complète ici. Ça fait quelque chose". Le "Pierre d'Ambre" va partager son activité annuelle entre la pêche à la coquille durant 8 mois et le chalut.



5 sites de la Socareman de Dunkerque à Saint-Malo

La Socarenam à Calais emploie 30 personnes / © Loïc Beunaiche - France 3 Côte d'Opale

Inauguration chalutiers Socarenam Boulogne-sur-Mer

Reportage du 1er février 2018 France 3 Côte d'Opale V. Dermersédian/ P.Rousselle/ F.Lefébure



Les carnets de commande sont pleins

Deux navettes jumelles en construction à Calais pour la Marine Nationale / © Loïc Beunaiche- France 3 Côte d'Opale

L'histoire de la construction navale à Calais remonte aux années 1960 avec la Société Navale Caennaise spécialisée dans l'entretien des navires de commerce. En 1969, le premier site de la Socarenam s'implante à Boulogne-sur-Mer (le siège social). Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et la societé a développé 5 structures entre Dunkerque et Saint-Malo.A Calais, la construction navale a repris de l'importance il y a seulement deux ans. Jusque là, la structure calaisienne était spécialisée dans la fabrication d'équipements off-shore ( Alcatel Submarine Networks reste son premier client), mais la diversification des activités semble porter ses fruits. "Il y a très longtemps que l'on n'avait pas vu de mise à l'eau sur le port de Calais. C'est tout un symbole. C'est la concrétisation d'un projet d'un an de travail sur lequel 60 personnes se sont investies. Une satisfaction pour l'ensemble du personnel", se réjouit Charles Gobert, le responsable du chantier naval Calaisien.311 bateaux ont été construits par la Socarenam depuis 1969. Et à Calais, pas moins de quinze autres vont être livrés dans l'année à venir dont deux navettes pour la Marine Nationale et un chalutier pour janvier 2020.L'entreprise semble avoir le vent en poupe. Après sa mise à l'eau ce matin, le "Pierre d'ambre" va être soumis à plusieurs semaines de test techniques avant de faire route vers son port d'attache Port-en-Bessin, le 21 juin prochain.