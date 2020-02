Calais : près de 10 tonnes de cigarettes de contrebande saisies au terminal ferry

9900 kilos cigarettes de contrebande, soit 49.500 cartouches, ont été saisies par les douanes le 5 février dernier au terminal ferry de Calais, a-t-on appris ce mardi du ministère des finances.



La marchandise a été mise à jour par les fonctionnaires lors du contrôle d'un poids lourd polonais qui arrivait de Belgique et se dirigeait vers l'Angleterre, pour une livraison de "Corn Flakes". C'est le conditionnement dans la remorque, dans des cartons sans marque et enveloppés de film plastique, qui a mis la puce à l'oreille des douaniers.



Ils ont ainsi découvert près de 10 tonnes de cigarettes réparties dans plus de 900 cartons, dépourvues de vignettes fiscales.