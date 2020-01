A Calais, la promenade du perré du Risban se refait une beauté

Redynamiser le front de mer

Vue imprenable sur le balai des ferries / © Frédéric Collier- Ville de Calais



Des travaux à 536 000 euros

Travaux d'aménagement de la promenade / © Frédéric Collier- Ville de Calais

La promenade du perré du Risban, c'est un endroit que les Calaisiens connaissent bien. Une balade qui permet de regarder le balai incessant des ferries mais compte-tenu de son état, cette promenade était, jusqu'alors fermée au public. Dans quatre mois, grâce aux travaux tout juste débutés, les visiteurs pourront de nouveau l'emprunter.Une opération de redynamisation touristique, économique et culturelle integrée dans un vaste programme débuté en 2017 avec la création d'un nouveau camping. Ont suivi, des aménagements d'espaces publics, l'arrivée du Dragon en novembre dernier et la construction de son abri.Concernant le projet d'aménagement du perré Risban, la ville va crér une terrasse bois de 430 mètres carrés, l'installation de 8 bancs, la végétalisation de terrain attenant à la promenade et la réalisation d'un éclairage.Des travaux qui vont coûter presque 537 000 euros, subventionnés à hauteur de 50 % par la région Hauts-de-France