Calais : quarante migrants ont rejoint l'Angleterre en une journée

[#operation #migrant] ➡️https://t.co/Ef53ddwmPl Huit migrants secourus ce matin dans le détroit du pas de #Calais sous la coordination du CROSS Gris-Nez. pic.twitter.com/uKd4YtXCtw — PREMAR Manche (@premarmanche) 25 décembre 2018

Des trafiquants d'êtres humains

Cinq bateaux, dont certains, sont parvenus à passer de Calais aux eaux anglaises, ce mardi 25 décembre. Au total, quarante migrants, dont deux enfants, originaires d'Afghanistan, d'Iran ou d'Iraq sont passés au Royaume-Uni, selon une information de la presse anglaise repérée par La Voix du Nord Première intervention pour les garde-côtes britanniques à, au large du Kent. Ils ont intercepté un bateau comptant 12 éxilés parmi lesquels se trouvait un enfant.Quelques heures plus tôt, peu avant 3h, huit migrants ont été. Une fillette de 8 ans faisait partie du groupe, elle a été placée sous la protection des services sociaux, annonce la BBC Puis la Border Force a été mobilisée à nouveau à 5h50 pour secourir sept hommes et une femme qui ont tenté la traversée. Plus tard, autour de 10h, la préfecture maritime de la Manche annonçait le sauvetage de 8 migrants . Les secours français ont été mobilisés mais c'est la Border force qui les a finalement pris en charge, le bateau étant passé dans les eaux britanniques.Tous ont été pris en charge et soignés par les secours britanniques. Ils ont passé un bilan médical avant d'être. La préfecture explique cette recrudescence des traversées par une météo favorable en mer, ce mardi.Mais l'épreuve n'en reste pas moins périlleuse. La zone maritime est "l'une des plus fréquentées au monde, et donc", rappelle le préfet. Et la température de l'eau est très froide en cette période de l'année. La survie maximale est d'une heure dans une eau à 13°C en cette saison.Le directeur du CROSS Gris-Nez, Marc Bonnafous, nous confiait que l'explosion de ce phénomène était "", ajoutant que "ce sont desqui sont à l'oeuvre et qui mettent à disposition de ces migrants des petites embarcations pneumatiques le plus souvent, sur lesquelles ils embarquent en surnombre. A dix, quinze ou vingt personnes."Les secours français et britanniques travaillent donc en étroite collaboration pour. Cette année, aucun incident de ce type n'a été à déplorer.Les réfugiés, eux, sont prêts à tout pour tenter la traversée. "Si vous donnez un bateau, je tente ma chance immédiatement, assure Abdul-Sadiq, exilé pakistanais en attente à Calais. Je suis fatigué, ça doit faire cinq mois que je suis ici à Calais.. On est dans le froid, sous la pluie, on dort dans des tentes..."Depuis avril, les services britanniques ont arrêté. Et en novembre, deux hommes ont écopé de huit ans de prison chacun pour trafic de clandestins.