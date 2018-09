Calais : recherches en cours pour retrouver un migrant porté disparu en mer

"Trois migrants se trouvaient en bord de mer cette nuit. Vers 03H35, deux personnes se sont manifestées auprès des services de sécurité au niveau du port Est en disant que", a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais."Immédiatement, des sapeurs-pompiers et plongeurs ont été engagés, avant d'être renforcés par un hélicoptère ce matin à 06H00", a-t-elle ajouté, sans donner de précision sur l'identité de la personne recherchée.Selon un des secouristes sur place, des courants violents portent au large en direction des caps Blanc-Nez et Gris-Nez . Les commandants des bateaux croisant dans la zone ont été invités à une veille attentive.D'après le dernier décompte des autorités, entre 350 et 420 migrants (entre 400 et 800 selon les associations) se trouvent à Calais, port d'Europe continentale le plus proche de l'Angleterre, pays qu'ils souhaitent rejoindre.