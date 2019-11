Calais : regain de tensions entre migrants soudanais et érythréens

Reportage de Léo Marron et Flora Battesti.



"Les endroits où ils ont la possibilité de vivre se rétrécissent"

Une centaine de migrants campent actuellement dans la zone des Dunes, dans un bois situé entre le port de Calais et les quartiers résidentiels. Depuis jeudi, d'importantes rixes ont éclaté entre communautés soudanaise et érythréenne. Une lutte de territoire pour trouver une place où s'installer et dormir."Il y a eu des bagarres, la police est arrivée à temps, c'était un soulagement quand ils sont arrivés", témoigne un migrant. "On a toujours un problème pour trouver une place", explique un autre. "Il n'y a pas de sécurité. Ici, c'est la loi de la jungle."Dans ce secteur de la ville, les expulsions de la police sont quotidiennes. Chaque matin, ces exilés doivent déplacer leurs tentes mais reviennent inlassablement une fois les forces de l'ordre parties. Un jeu du chat et de la souris que déplorent les associations qui viennent en aide aux migrants à Calais. Elles dénoncent une mise sous pression exercée par les autorités."Les endroits où (les exilés) ont la possibilité de vivre se rétrécissent", constate Hugo Diehl, de l'association Human Rights Observer. "Donc ils sont forcément en recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Ça peut être une explication".Autour de la zone des Dunes où se concentrent les migrants, l'espace se réduit en effet. La mairie prévoit une vaste opération de démantèlement pour la fin de l'année. D'ici là, elle est en train de poser un kilomètre de grillage pour empêcher le retour des campements. "Imaginez si rien n'était fait", justifie Philippe Mignonet, adjoint de la maire LR de Calais, Natacha Bouchart, en charge de la sécurité. "Il ne s'agit pas de limiter le nombre de migrants. Il s'agit de bien faire comprendre que Calais n'est pas un lieu de destination".Cette fermerture progressive de la zone des Dunes pourrait conduire les migrants à se déplacer vers d'autres secteurs de la ville.