Calais : regardez le documentaire de Yann Moix sur la question migratoire, “Re-Calais”

Formellement étrange

Des témoignages uniques

Yann Moix présente "Re-Calais", son documentaire sur la situation migratoire à Calais

Il ne dit pas migrant mais. Le premier mot étant sans doute trop entâché de, trop attaché à la "", au tourbillon médiatique qui entouredepuis des années. Avec, un documentaire de 50 minutes qui sera diffusé sur Arte samedi,apporte un regard différent sur la question migratoire à Calais. Objectif affiché : donner la parole à tout le monde (ou presque), tout en assumant un point de vue partial... etRegardez "Re-Calais" :"En lisant les journaux, au bout d'un moment, j'ai voulu aller physiquement éprouver leur situation, sur le terrain", explique le réalisateur. "Là,.""Re-Calais"habituels sur Calais. Régulièrement, on filme (avec beaucoup de talent) Yann Moix en train de filmer (avec son camescope). Les images et les angles se mélangent; celles de Yann Moix sont volontairement amateures. Sans toutefois avoir le charme d'une Super 8. Entre-deux étrange.Le réalisateur n'hésite pas à utiliser l'humour et. Après la projection du film, il explique que si les bénévoles apportent aux exilés un soutien vital, si les CRS leur apportent un regard pas nécessairement bienveillant, sa posture, à lui, a été d'apporter cette chose si humaine :. Pas de la moquerie, mais du, explique-t-il.Sauf que parfois,Quand il explique que la tendance est au rose en montrant des sacs de couchage de cette couleur, on ne voit personne d'autre rire. Même chose quand il annonce que le footballeur est sur la touche, en montrant un homme qui dort à même le sol. Pire; ces rires de sitcom et chapitrages ironiques, plaqués sur des séquences tragiques et sans transition.Et puis il y a quelquesCette rencontre qui commençait mal avec un, jusqu'à ce que Yann Moix et lui se rendent compte qu'ils se sont bien connus, il y a bien longtemps. Ceà la retraite tiraillé entre l'impossibilité d'accueillir "toute la misère du monde" et une humanité réflexe, aidée par la rencontre d'une belle jeune femme, qui n'était pas Française..."Je trouve que ce film n'est. J'ai essayé justement de", précise Yann Moix. Et effectivement, on estqui avait été diffusée suite à la tribune signée par Yann Moix dans Libération accusant Emmanuel Macron d'avoir instauré "un protocole de la bavure" Sans doutepour certains spectateurs, pourtant, en creux,Ces regards rougis par les, ces courses-poursuites entre exilés et CRS qui ne suggèrent. Et cet uniquedans la tête et le dos, ponctué d'un habillage sonore à la Tex Avery (mais pourquoi ?). "Re-Calais", faute d'apporter des réponses aux spectateurs, amène au moins à réfléchir et suscite le. Domaine dans lequel Yann Moix excèle.