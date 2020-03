Une rixe opposant les communautés soudanaise et érythréenne a éclaté dans l'après-midi de ce dimanche 15 mars, rue des Garennes dans la zone des Dunes à Calais.



Une centaine de migrants étaient impliqués dans la bagarre, dont on ignore le motif, a-t-on appris auprès de la préfecture du Pas-de-Calais.



Une quinzaine d'entre eux ont été légèrement blessés. Certains ont été soignés sur place, d'autres ont été transportés au centre hospitalier de Calais, indiquent les pompiers. On ignore si la police a procédé à des interpellations.