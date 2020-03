A Calais, la rotation des ferries continue et les douaniers s'en inquiétent

Alerte de la CFDT Douanes

Maintien des rotations par P&O

COVID-19 : Suite à l’annonce du Gouvernement français, le passage entre la France et le Royaume-Uni par le port de Calais reste autorisé. Le port de Calais continue d’assurer le passage du trafic jusqu’à nouvel ordre. #Covid19 #coronavirus — Port de Calais (@calaisport) March 17, 2020

Le trafic transmanche de Calais, ne semblait pas ralentir, ce matin, ont constaté une de nos équipes sur place. Même si le Royaume-Uni a conseillé d'éviter tout contact et déplacement "non essentiel, sans prendre de mesure" à ses ressortissants, le trafic transmanche qui aurait du fortement ralentir reste normal.Une situation qui inquiéte les douaniers français en charge des contrôles à Calais. La CFDT Douane a d'ailleurs écrit ce mardi à sa Direction générale pour alerter sur la situation qu'elle estime anormale et inadaptée à la frontière-franco britannique... "Exonérer l’Angleterre des mesures de fermetures de frontières des pays hors Schengen est un non-sens. Cela fait courir un risque inutile aux douaniers, à leurs familles et à l’ensemble de la population française", affirmait, ce midi sur notre antenne, David-Olivier Caron, secrétaire général de la CFDT Douane.Jouant son rôle de lanceur d'alerte, il précise que "Nous sommes en train de laisser filer, via Calais, Lille et jusqu’au coeur de Paris en Gare du Nord avec l'Eurostar et les ferries des bombes virales." Une situation qui va à l'encontre des recommandations faites par le premier ministre Edouard Philippe qui a répété hier soir les consignes du confinement strict des français.Aujourd'hui, la compagnie P&O poursuit son activité, en maintenant ses liaisons dans toute l'Europe. Dans un communiqué la directrice générale, Janette Bell, assure que la sécurité des passagers et équipages restent "de la plus haute priorité face au coronavirus." Elle s'engage à "minutieusement faire nettoyer, à chaque rotation, tous ses navires."Aujourd'hui, les camions, les voitures et les personnes circulent normalement, entre la France et le Royaume-Uni, même si ce mercredi, ce sont essentiellement des transporteurs qui se déplaçaient.Une situation que confirme Jean-Marc Puissesseau, président de la Société d’exploitation des ports du Détroit qui gère le port : "La Grande-Bretagne fait partie de l’Union européenne jusqu’en décembre 2020. La frontière entre nos deux pays n’est donc pas fermée. Il n’y a aucune raison pour que le port de Calais cesse son activité ou que les bateaux restent à quai" explique t-il.