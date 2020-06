Calais : le "Shtandart", réplique d'une frégate russe est en escale et proposera des visites

Le « Shtandart », réplique d'une frégate russe du XVIII éme siècle sera en escale à Calais et ouvert à la visite les 28 et 29 juin prochain.

Le "Shtandardt", réplique d'une frégate russe est en escale sur Calais et proposera des visites

Le "Shtandardt", réplique d'une frégate russe est en escale sur Calais et proposera des visites • © ARMATEUR

Si l'« Escale à Calais 2020 », la grande fête maritime organisée par la FRCPM (fédération régionale pour la culture et le patrimone maritime) a dû être reportée en 2021 pour cause de coronavirus, l'un des navires vedettes de l'événement sera néanmoins présent dans la Cité des 6 Bourgeois le week-end prochain, aux dates initialement prévues.

Il s'agit du « Shtandart », « étendart » en russe, la réplique d'une frégate de 28 canons lancée en 1703.

Le "Shtandart" est la réplique d'une frégate de 28 canons lancée en 1703. • © ARMATEUR

Une page d'histoire

Au début du XVIIIe siécle, ce trois-mâts carré était le navire-amiral de la flotte russe commandée par le tsar Pierre Le Grand. Il participait à la défense de la ville de Saint-Petersbourg. En 1705, il a d'ailleurs empêché les vaisseaux suédois de percer vers Saint-Petersbourg.

Mais aucun plan du navire original n'a été conservé. Un projet de reconstruction a été initié dans les années 90 à Saint-Petersbourg.

Longue de 34,50 m et large de 7 m, la frégate a été construite pendant 6 ans par des volontaires puis lancé en 1999. Depuis, elle participe à de nombreuses fêtes maritimes, c'est un navire-école et un musée qui est déjà venu à Calais en 2016 et 2018.

Embarquement sur le Shtandart, une frégate russe partie de La Rochelle

Les conditions d'accueil à Calais

À Calais, le Shtandart sera amarré bassin Carnot, quai Fournier les 28 et 29 juin. Il sera accessible aux visiteurs qui devront obligatoirement porter un masque.



Tarif : 2 € par adulte, 1€ par enfant de 2 à 16 ans.