Calais : six migrants à bord d'un canot pneumatique secourus dans le chenal

Sauvetage de six migrants dans la voie montante du DST du Pas-de-Calais par la vedette Escaut de la Gendarmerie maritime sous la coordination du CROSS Gris-Nez

Le canot pneumatique, à bord duquel avaient pris place six migrants, est tombé en panne de moteur, ce dimanche, dans le chenal de Calais.Alerté, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a dépêché la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Escaut de la gendarmerie maritime pour leur porter assistance.Les six naufragés (5 hommes et 1 femme) ont été récupérés sains et saufs et ont été débarqués au port de Boulogne-sur-Mer, à 14h50, où ils ont été pris en charge par les pompiers et la police aux frontières.Plus de 5600 migrants ont traversé la Manche à bord de petites embarcations cette année, selon le ministère britannique de l'Intérieur, dont 400 pour la seule journée de mercredi.