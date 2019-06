Calais : six tonnes de cigarettes saisies dans un chargement au terminal transmanche

Saisie de 6 tonnes de cigarettes par les douaniers de Calais

30.000 cartouches, soit six tonnes de cigarettes, ont été saisies mardi par les douanes au terminal transmanche de Calais. La marchandise était dissimulé dans un chargement polonais, censé transporter des ballots de fibres au Royaume-Uni, selon les documents de transport présentés par le chauffeur.Rapidement, les fonctionnaires ont découverts des cartouches de cigarette dans un carton et ont procédé au contrôle général de l'ensemble routier. "Le déchargement intégral des palettes a été nécessaire pour comptabiliser les cartouches de cigarettes de fraude. Après plusieurs heures de travail les douaniers ont dénombré 30 000 cartouches de cigarettes pour un poids total de 6 tonnes", est-il indiqué dans le communiqué des douanes.Le tribunal de Boulogne-sur-Mer a condamné l'infracteur à 2,3 millions d'euros d'amende et un an de prison, dont six mois avec sursis.