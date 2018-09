Ils arrivent pas à se rendre compte que psychologiquement, c'est pas possible !

Calais : le sort du magasin New Look incertain, ses employés toujours dans le flou

Marjorie Clipet, Vendeuse ; Aurélie Baly, Vendeuse ; Emeline Dudoyer, Manager ; Fabrice Obaton, Secrétaire syndicat Solidaires Pas-de-Calais - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Corinne Sala et Pascal Mahieu. Montage de François Lefebure.

Retravailler pour "l'entreprise qui vous méprise"

Comment ouvrir un magasin le matin et accueillir ses clients avec le sourire, entre annonce de fermeture et revirement soudain ?C'est la situation très inconfortable dans laquelle sont plongés, depuis mardi dernier, les salariés du magasin New Look de la Cité Europe à Coquelles , près de Calais."On a eu un choc d'apprendre qu'on était licenciées du jour au lendemain" rappelle Marjorie Clipet, vendeuse pour l'enseigne britannique. Mais les employés ont à peine le temps de s'y résigner qu'"on reçoit un autre mail et on nous dit 'Non, en fait le bail a été renouvelé'. Ils arrivent pas à se rendre compte que psychologiquement, c'est pas possible !"Le tribunal de grande instance de Paris a été saisi pour se prononcer sur la légalité de cette fermeture, annoncée mardi dernier pour le samedi qui suivait. Mais alors qu'il devait rendre son verdict ce mardi,t pour juger la procédure de fermeture des magasins de Calais et Rouen, et renvoie vers un tribunal de commerce.Les salariés doivent donc rouvriret ont même reçu de nouveaux stocks, maisIls ont prévu de se réunir demain pour décider de ce qu'ils feront à la réouverture."Imaginez un peu l'état d'esprit dans lequel on peut réouvrir un magasin alors qu'on vient de nous annoncer qu'on fermait !" s'insurge Fabrice Obaton, secrétaire du syndicat Solidaires Pas-de-Calais, "que derrière il faille retravailler pourL'enseigne britannique avait annoncé mercredi dernier la fermeture deainsi que l. Les boutiques de Calais et Rouen sont censées être les premières à fermer.