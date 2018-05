Calais stérilise les nids de ses goélands

Destruction des nids de goélands à Calais

. Motifs ? Des goélands de plus en plus nombreux et nuisibles, dont elle cartographie les nids à l'aide de drones.

Fientes et bruits matinaux agacent une partie des habitants. "Les piallements à partir de 5h du matin, y a quand même plus rigolo", explique un agent municipal.



Saletés de Goélands qui pullulent à #Calais et sur les villes côtières. Ils adorent ceux qui laissent traîner leurs sales poubelles... pic.twitter.com/gIiOa9J6xv — David Guévart ✒️ (@H5nain) 26 juin 2017



Au total, 30 000 euros sont investis par la Ville contre ces nuisibles. Depuis 2017, 25% des nids de goélands ont disparu du centre-ville de Calais.



Calais est la seule ville de la région avec Le Touquet à stériliser les nids de goélands. Ces derniers sont par ailleurs une espèce protégée, mais selon les spécialistes, ces destructions ne mettraient pas l'espèce en danger.