Calais : le tournage de la série britannique “Brassic” traverse la Manche

bande annonce Brassic

La série "Brassic", diffusée sur la chaine britannique Sky One, est en tournage aujourd'hui à Calais. " Brassic" , qui signifie "fauché" en argot anglais, raconte la vie de Vinnie, un jeune atteint de troubles bipolaires et de ses quatre copains déjantés. Des escrocs à la petite semaine qui commettent des magouilles improbables pour gagner leur vie... Ce qui les met forcément dans des situations embarassantes.La première saison compte six épisodes. Elle a été diffusée en France, la semaine dernière sur Canal +, à l'occasion de la semaine anglaise.Ce sont des scènes de la saison 2 qui sont actuellement en cours de tournage à Calais.





Circulation limitée

Pour les besoins du tournage, de nombreux secteurs sont interdits à la circulation et au stationnement jusqu'à 20 heures ce lundi. Il s'agit des quais Pollet et Auguste Delpierre, le boulevard du 8 mai et le parking du Bassin ouest. Tout sera rétabli dès la fin du tournage.