Calais : trois questions pour comprendre le contentieux qui oppose Eurotunnel à la Région

C'est quoi cette délégation de service public ?

Pourquoi Eurotunnel a porté plainte ?

Quelle est la décision du tribunal ?

Le contentieux dureentre le groupe Eurotunnel - devenu Getlink - et l'ancienne région Nord Pas-de-Calais. Le tribunal administratif de Lille vient de donner tort à l'entreprise de transport ferroviaire, qui demandait l'annulation de la délégation de service public confiant l'exploitation du port à la SEPD (société d’exploitation des ports du détroit).Une histoire judiciaire complexe.La région Nord Pas-de-Calais a lancé, en 2012, un appel d'offres pourdes ports de Boulogne-sur-Mer et Calais. Une procédure qui doit être appliquée par les collectivités territoriales pour désigner la société qui, dans ce cas, va gérer les travaux de rénovation de ces ports.En jeu notamment : les travaux pour réaliser"Calais Port 2015".Dans un premier temps, deux sociétés se portent candidates :. Cette dernière réunit notamment les chambres de commerce et d'industrie. Mais un an plus tard, le groupe Eurotunnel retire sa candidature, expliquant subir des pressions de la part de l'autorité concédante.En 2015, la région confie donc cette délégation au seul candidat encore en lice : la SEPD.Le PDG du groupe, Jacques Gounon, a déposé unpour faire annuler cette délégation. Il estimait la société lésée car, en tant qu'ancienne candidate à la délégation de service public, les règles du jeu auraient été modifiées en cours de route, selon lui.D'autre part, il affirme que sa société est. En effet, l'opérateur du tunnel sous la Manche est un concurrent du port de Calais pour les liaisons vers la Grande Bretagne.Et le concessionnaire du port, la SEPD,au titre de délégataire de service public. Il est subventionné à hauteur de 270 millions d'euros, sur un total de 860 millions. En ce sens, la SEPD ne court, selon le groupe ferroviaire, "ni risque ni péril" alors qu'Eurotunnel ne profite d'aucun argent public.D'après les conclusions du rapporteur public, suivies par le tribunal administratif de Lille,. En clair, étant donné que la société de transport ferroviaire s'était initialement porté candidate pour la délégation de service public avant de se retirer, elle n'a pas à s'estimer lésée.Par ailleurs, le rapporteur public précisait dans ses conclusions que : "." Enfin, pour ce qui est des supposées pressions subies par Eurotunnel de la part de la Région, le tribunal estime qu'aucun élément probant ne permet d'appuyer ces allégations.