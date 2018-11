Calais : la zone de la Turquerie profite-t-elle du Brexit ?

Une image ternie par la crise migratoire

Juin : Cargo Beamer signe pour six hectares de terrain sur la zone

Juillet : RDV Transport déménage

Août : ML Invest s'implante sur 66 hectares.

Novembre : La SCI des Estuaires signe pour 10 hectares

Nouvelles opportunités avec le Brexit ?

Et si la zone industrielle de la Turquerie, à Calais, était la grande gagnante du Brexit ? Coincée entre Calais et Marck, le terrain d'à peine un kilomètre carré semble en tout cas en bonne voie deL'année dernière, l'agglomération du Grand Calais Terres & Mers, qui gère la zone industrielle, avait mis fin à sa collaboration avec le groupe Lyonnais DCB International, chargé d'aménager la Turquerie depuis 2011.Depuis, l'agglomération cherche à attirer de nouveaux investisseurs, mais. Pourtant, depuis six mois, les projets se bousculent. En moins de six mois, ce sont quatre entreprises qui ont obtenu ou sont en passe d'obtenir des permis de construire sur la zone, desservie par l'A16 et l'A26.L'entreprise, spécialisée dans un le transbordement de remorques de poids-lourds, s'installe dans la zone industrielle pour y développer ses activités. Elle espère prendre en charge 900 camions par jour L’entreprise RDV Transport, qui déménage de la zone Marcel-Doret pour s'installer à la Turquerie, s'est vue délivrer son permis de construire le 23 juillet dernier. L'entreprise de transport va s'implanter sur 3,6 hectares dans la zone industrielle.L'entreprise va se charger de gérer 66 hectares d'entrepôts logistiques. Selon l'agglomération, le permis de construire sera déposé au plus tard en début d'année 2019.Jeudi 8 novembre, l'agglomération annonçait lors de son conseil communautaire qu'un nouvel investisseur, la SCI des Estuaires, allait acheter 100 000 m2 de terrain sur la zone, pour un coût de près de 2 millions d'euros La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est peut-être l'une des raisons qui pousse les investisseurs à se développer à Calais. Pour le moment, les incertitudes demeurent quand aux futures relations qu'entretiendra le Royaume-Uni avec le reste des pays européens.En cas de Brexit "dur", des files d'attente interminables pourraient se créer.le mois dernier des conséquences néfastes d'un tel scénario sur la région.L'agglomération en est consciente, face à ces incertitudes, les entreprises sont prêtes à investir pour pouvoir continuer leurs activités outre-Manche. Dans le journal Nord Littoral , Morgan Segard, la directrice du développement économique et touristique de la région l'assure, "le Calaisis sera toujours le point du continent le plus proche de la Grande Bretagne et le temps de trajet n’est pas anodin pour les entreprises."