“Calaisfornia” : trois Calaisiens amoureux de leur ville lancent leur marque de vêtements et goodies

Calaisfornia, marque pour promouvoir Calais

Une histoire de copains

Une marque pour promouvoir la ville de Calais ? Voici " Calaisfornia ", jeu de mot associant la Californie à la plus grande ville du Pas-de-Calais. Imaginés par 3 copains, ces tee-shirts, magnets et mugs ont le vent en poupe. "Moi, j'ai vécu six mois en Californie, explique Rodolphe Leprince, 27 ans. Calaisfornia, c'est quelque chose qu'on dit depuis longtemps à Calais. Quand on va à la plage, on dit "Calaisfornia beach", des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on a voulu exploiter.""Au départ, c'était pour nous trois pour qu'on les porte comme ça, complète un de ses associés. Avec le bouche à oreille, des amis, de la famille nous ont dit qu'ils voulaient aussi en porter. Et au fur et à mesure, on s'est dit qu'on allait lancer le truc."Cette réussite commerciale de Calaisfornia est, au départ, une histoire d'amitié entre 3 amis. Tous les trois sont calaisiens : Romain Careje, 26 ans, Rodolphe Leprince, 27 ans et Benjamin Melchior, 33 ans.Depuis l'été dernier, les commandes se succèdent et leur production augmente : les Bourgeois de Calais, la place d'Armes, les bateaux, les logos. Adeptes des réseaux sociaux, Facebook et Instagram leur servent de supports puisque leurs clients se prennent en photo au bout du monde avec le tee-shirt !C'est en novembre dernier, que l’Office de tourisme de Calais leur passe commande. En projet des sacs en toile, des serviettes de plage et des shorts de bain et pour cet hiver, des bonnets ! Vous ne trouverez pas leurs produits en vente en ligne, les 3 copains ont une autre activité professionnelle et "gérer des stocks et des commandes, c'est trop de contraintes !"