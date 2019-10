Calaisis : trente migrants secourus en mer, annonce la préfecture maritime

[#opération]➡️ https://t.co/HAUCtz6wSj Sauvetage de 2 embarcations au large de Calais par la @douane_france et la @MarineNationale , le SAMU62 et le CODIS62 coordonné par le #CROSS Gris-Nez. pic.twitter.com/PHC5FqzHe4 — PREMAR Manche (@premarmanche) October 24, 2019

Deux opérations consécutives ont permis de ramener à terre, ce jeudi 24 octobre, un total de trente personnes naviguant au large des côtes du Pas-de-Calais. Une première embarcation a été signalée tôt dans la matinée, peu avant 6h, selon un communiqué diffusé par la préfecture maritime . D'après cette même source, les onze migrants qui se trouvaient à bord du bateau pneumatique ont appelé le SAMU.Le déploiement d'un hélicoptère Dauphin et de deux bateaux des douanes et de la Marine nationale a alors permis de les localiser un peu avant 6h30, à 6,5km au nord-est d'Oye-Plage. "Les migrants sont pris en charge à bord de la Nordet [une vedette, NDLR], précise le communiqué. A 8h14, les 11 hommes sont pris en charge à Calais par un véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) pour effectuer un bilan santé et par la police aux frontières."Moins d'une heure plus tard, le CROSS est de nouveau alerté, et localise une autre embarcation "en avarie moteur". À bord, 19 personnes dont sept mineurs sont ramenés à Calais "sains et saufs". Au total, seule une personne était "en légère hypothermie", signale la préfecture maritime, qui rappelle que la Manche est l'"une des zones les plus fréquentées du monde", où "les conditions météorologiques sont souvent difficiles".