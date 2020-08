CARTE. Covid-19 : à Calais, le port obligatoire du masque étendu à plusieurs zones de la ville

Les endroits concernés

la digue de Calais et le village gourmand,

la rue de la Mer,

la rue Royale,

la place d’Armes.

le marché de la place Crèvecoeur,

le marché de la place d’Armes

le marché du Beau-Marais.

Le port du masque sera obligatoire dans l'espace public sur plusieurs sites de Calais, à compter du samedi 15 août a indiqué la municipalité dans un post Facebook ce jeudi matin.La ville de Calais précise que le port du masque est "vivement recommandé" dans les parcs Saint-Pierre et Richelieu.Sur la carte ci-dessous, les rues et places où le port du masque est en tous temps obligatoire sont en, ceux dans lesquels il ne l'est qu'en période de marchés sont en, et ceux dans lesquels le port du masque est seulement recommandé apparaissent enDes panneaux seront installés aux endroits indiqués.