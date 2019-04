Ce qu'il faut savoir sur la 2éme marche solidaire pour les migrants reliant Vintimille à Calais

Vintimille- Calais#RelaisSolidaire contre la montre

DÉPART LE 28 AVRIL A 7H DE VINTIMILLE

Porter, en relais, et dans un temps maximum de 10 jours, le message de l'urgence d'accueillir et accompagner les personnes qui arrivent à nos frontières.https://t.co/L3j0YEYB4A — Auberge des Migrants (@AubergeMigrants) 25 avril 2019





1 400 km à pied en 10 jours

Une inscription pour devenir "marcheur"

Organisée par l'Association l'Auberge des Migrants , cette marche solidaire se veut un geste de soutien aux réfugiés et de protestation contre le blocage des frontières en Europe.L'Edition 2019 est ouverte à tous. Membres d'associations, personnes réfugiées et marcheurs de passage vont se relayer sur 10 jours de Vintimille, en Italie jusque Calais.Cette marche est baptisée "Relais solidaires contre la montre" . Sur une distance de 1 400 km, elle traversera toute la France.Elle franchira la frontière à trois reprises en passant par les Alpes-Maritimes, pour une arrivée à Calais prévue le 8 mai.Les étapes s'étendront de 8 à 11 heures, soit 30 à 50 km de marche. Les Hauts-de-France seront traversés, dés le 6 mai, à partir de Soisson, dans l'Aisne."Nous recommandons des équipes de 4 personnes pour les participants qui viennent de loin : 2 marcheurs, 1 conducteur pour les récupérer à l’arrivée, 1 marcheur de secours si quelqu’un abandonne" précise l’association sur son site.Pour ceux qui souhaiteraient se joindre à la marche, rendez-vous sur le site pour une inscription Dimanche, la marche partira de Vintimille en Italie, à 7 heures. L’Auberge des Migrants est une association qui intervient auprès des exilés à Calais depuis 2008. Elle collecte des vêtements, des chaussures, des couvertures et sacs de couchages et distribue des repas chauds.Entre 350 et 500 migrants vivent toujours à Calais, portés par l'espoir de traverser la Manche.