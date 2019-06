La Cité de la Dentelle de Calais donne carte-blanche au créateur Olivier Theyskens

A gauche une robe bleue à crinoline de 1865. A droite un ensemble bleu en taffetas de 2000 d'Olivier Theyskens / © Corinne Sala

Pièces avec de la dentelle d'Olivier Theyskens / © Corinne Sala

Il a posé sa griffe chez Rochas et Nina Ricci avant de coudre de ses propres ailes depuis 2016 en montant sa propre maison à Paris. Le créateur belge de 42 ans, sous son air juvénile a crée sa première collection à l'âge de 20 ans. L'exposition qui se tient jusqu'au 5 janvier 2020 à la Cité de la mode et de la dentelle de Calais n'est pas chronologique, mais à travers différents thèmes, le visiteur va découvrir la richesse des pièces et des influences du couturier.Dans les différentes vitrines, Olivier Theyskens met en relation ses créations avec des pièces du musée : "Au départ, il existe des correspondances entre l'univers de la dentelle et mon travail car au début de ma carrière j'utilisais des dentelles anciennes que j'incorporais dans mes créations".





Une exposition organisée autour de thématiques

Du noir, du biais, du corset

Les vêtements d'Olivier Theyskens et les objets de l'industrie de la dentelle / © Corinne Sala

Les silhouettes noires, de cuir, de dentelle ou de soie sont indissociables du travail d'Olivier Theyskens. Mais l'artiste a d'autres fils à son aiguille. Il est par exemple maître dans l'art du biais.Dans une des vitrines, ces robes en biais au tombé impeccable cotoient un modèle blanc ceinturé de Molyneux de 1933 issu des collections du musée. C'est sur ces passerelles qu'ont travaillé de concert le créateur et la commissaire de l'exposition, Lydia Kamitsis: "Olivier Theyskens est un artiste qui pense en architecte, en sculpteur [...] Ce n'est pas un harsard si on trouve des proximités avec des travaux d'autres couturiers des années 30 ou avec le travail de la crinoline ou de la corsetterie."Madonna ou Mylène Farmer ont porté certains de ces modèles. Du long, du court, des couleurs... Les pièces uniques d'Olivier Theyskens trouvent un écho avec des matériaux du monde de la dentelle : "J'ai appris beaucoup de choses sur l'univers industriel de la dentelle, qui existe derrière le produit. Son lot de mobilier, d'outillage". La cohabitation entre les deux univers est réussie.L'exposition "In praesentia" est à parcourir à la Cité de la dentelle et de la mode de Calais jusqu'au 5 janvier 2020.