Collomb promet de demander aux Britanniques “d'aider Calais à se développer”

@gerardcollomb "Nous allons à Londres avec le Président, pour demander à nos amis britanniques qu'ils reprennent plus de #migrants et aident #Calais.

Violences policières

"Nous allons avec le président de la République jeudi à Londres" pour "et des problèmes d'immigration, pour demander à nos amis britanniques" (fixant la frontière côté français, NDLR) et "", affirmé M. Collomb sur France 2.Mais "surtout" il s'agit de leur demander ", pour faire en sorte qu'un certain nombre d'aménagements qui sont prévus par la maire", a ajouté M. Collomb. C'est "" alors qu'"", a ajouté le ministre de l'Intérieur, en se félicitant des signes de regain économique."Lorsque je regarde Calais de manière objective, je vois" avec "le commerce qui reprend, les transports qui reprennent..."M. Collomb a par ailleurs vigoureusementenvers des migrants lancés par des associations. "Je m'inscris en faux contre ces affirmations" que "", a-t-il affirmé, rappelant qu'un récent rapport de l'inspection générale avait conclu "qu'il y avait pu y avoirmais que les forces de police, dans leur généralité, étaient dans un respect fort de la déontologie"."Ce sont eux qui très souvent sont en train deentre les différents clans de migrants" car les policiers "protègent plutôt qu'ils ne détruisent" a-t-il dit. Si ces agressions étaient avérées, ce serait "", a-t-il assuré.