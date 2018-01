Contre la pêche électrique, des pêcheurs menacent de bloquer le port de Calais

On est au bord du gouffre

La pêche électrique rejetée par l'UE

Une cinquantaine de pêcheurs réunis à Boulogne-sur-Mer, protestant contre la pêche électrique et réclamant des aides financières d'urgence, ont menacé ce vendredi 19 janvier de bloquer le port de Calais jeudi prochain., on est au bord du gouffre", a assuré Olivier Leprêtre, président du comité régional des pêches, évoquant la possibilité de bloquer le port de Calais, premier d'Europe continentale pour le trafic passagers."Quand il y a du poisson on est obligé de le rejeter avec les règlements inadaptés de la commission européenne", a-t-il ajouté, demandant en outre "", pratiquée par les Néerlandais.Mardi, le Parlement européen a pris position contre la pêche électrique dans l'Union européenne (UE), une première victoire pour les opposants à cette pratique jugée "destructrice" pour les fonds marins, autorisée à titre expérimental en mer du Nord.Interrogé sur la pêche électrique, Stéphane Pinto, vice-président du comité régional des pêches, représentant des fileyeurs, a jugé qu'elle n'était pas "Le port de Boulogne-sur-Mer est resté en 2017 le premier port de pêche français , avec 32.028 tonnes débarquées, malgré une baisse de 4,8% par rapport à 2016.