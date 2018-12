Coquelles : le magasin New Look, ébranlé par le plan social avorté, ne rouvrira pas avant (au moins) fin janvier

"Hors de question de les forcer à reprendre"

Le magasin New Look de la Cité Europe à Coquelles, près de Calais, ne rouvrira pas ses portes pour les fêtes. L'enseigne avait fermé ses portes en septembre suite à l'annonce très brutale (quatre jours avant) d'un plan social Trois mois plus tard, le plan social a été abandonné le 5 décembre par la nouvelle direction française de l'entreprise de mode britannique, et lespar un cabinet d'experts comptables, qui vont analyser leurs performances.Le bail du magasin coquellois, qui devait expirer le 31 décembre, a été prolongé. L'objectif devait être une réouverture pour les fêtes de fin d'années, mais en rencontrant lesce mercredi matin, la direction s'est aperçue qu'il n'était pas possible de rouvrir dans l'immédiat."Ils ne sont pas prêts à le reprendre maintenant" explique le porte-parole de New Look, car il est "compliqué de se re-projeter". Pour autant, l'enseigne de mode n'entend pas forcer la réouverture. "Il est hors de question de les." Une date a été avancée, celle du"Nous allons refaire un point en janvier."Dans l'ensemble, la rencontre a été, selon le porte-parole de New Look,". Puis "il y a eu un échange sur les différentes difficultés du magasin Calais-Coquelles."Pour autant, l'enseigne n'est pas toute à fait tirée d'affaire. New Look envisage toujours d'analyser les performances de ses magasins, mais cette partie est "".