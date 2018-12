Coquelles : New Look abandonne son plan social, les magasins obtiennent un sursis

30 magasins scrutés à la loupe

Les salariés du magasin New Look de Coquelles, près de Calais, ont obtenu un sursis lundi, selon une information de La Voix du Nord confirmée auprès de l'entreprise. Cette décision faite suite à un CE extraordinaire entre . L'enseigne de mode "" est-il expliqué dans un communiqué de presse.En septembre dernier, les salariés du New Look situé dans la Cité Europe avaient appris de façon violente la fermeture de leur boutique, quatre jours avant l'échéance.Deux mois plus tard, et suite à l'émotion suscitée par l'épisode, New Look France s'est dotée d'un nouveau président et d'un nouveau Directeur des ressources humaines. Le nouveau président, Paul-Henri Cécillon, a alors "informé [lundi] les instances représentatives du personnel de sa décision. "Une décision motivée par un changement de stratégie, au sommet de la nouvelle direction française qui veut "", souligne le porte-parole de New Look France. La nouvelle équipe va donc faire le tour de ses magasins en France – notamment celui de Coquelles la semaine prochaine – pour "renforcer le dialogue en interne" et "écouter les salariés".Pour autant, lesconcernés à l'origine par le plan social ne sont pas tirés d'affaire. Certes, le bail de l'enseigne coquelloise qui devait expirer le 31 décembre est. Mais l'enseigne entend "évaluer le potentiel de chaque établissement" et a mandaté un cabinet d'expertise comptable pour, notamment pendant la période de Noël.L'entreprise britannique n'a donc pas renoncé à l'idée de réaliser des économies. "Il s'agit d'unnote-t-on à New Look France. "