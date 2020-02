Coquelles : trois collégiens hospitalisés après des malaises dans un bus à l'intérieur du Tunnel

Trois adolescents ont dû être transportés à l'hôpital de Calais, mardi soir, après avoir fait un malaise à bord d'un bus scolaire qui se trouvait sur le site d'Eurotunnel, à Coquelles, a indiqué le SDIS 62.



Un adolescent pris de convulsions

Vers 21 heures, un garçon de 12 ans a été pris de convulsions. Les secours ont été immédiatement appelés et, après un bilan sur place, il a été transporté au Centre hospitalier de Calais. Deux autres filles, également âgées de 12 ans, ont été prises en charge car elles se trouvaient en hypothermie.



Le bus était en provenance d'Angleterre et se dirigeait vers Lambersart, dans la métropole lilloise. 58 élèves et 4 adultes se trouvaient à bord.​​​​​​​



Plus d'informations à venir.