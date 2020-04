Coronavirus : à Calais, un restaurateur et son fournisseur livrent des welsh / frites aux soignants et aux pompiers

Pour le deuxième samedi consécutif, Daniel Sowden, patron de L'Hovercraft à Calais, va mobiliser ses troupes : fournisseur, cuisiniers, chef de salle... tout le monde va mettre la main à la pâte pour gâter les soignants du Centre hospitalier mais aussi les sapeurs-pompiers de la ville, en première ligne face à l'épidémie de coronavirus Covid-19.Samedi dernier, 100 welsh ont pu être livrés (avec des frites). Pour samedi prochain, l'équipe de L'Hovercraft va mettre les bouchées doubles pour en fournir 200. "Il y a quelques temps, on a participé à un concours régional du meilleur welsh et j'avais reçu un message d'une équipe d'aides soignants du Centre hospitalier avec une photo nous disant "on a voté pour vous, on adore vos welsh"", raconte le restaurateur d'origine britannique, à la tête de cet établissement calaisien depuis 2005. "J'avais en tête de leur rendre la pareille".L'Hovercraft est fermé depuis l'entrée en vigueur des mesures de confinement. "On a essayé la vente à emporter mais on a vite arrêté par sécurité", explique Daniel Sowden.Ce qui n'a pas empêché ses salariés de répondre présents, à titre bénévole, pour cuisiner les welsh et les livrer au personnel soignant. "On a relayé ça sur notre compte Facebook et ça a fait un petit buzz. On avait des demandes et on a donc décidé de livrer aussi les pompiers cette fois".Si cette "Opération Welsh Frites" est possible, c'est aussi grâce aux établissements Leconte, situés aux Attaques près de Calais, qui fournissent à L'Hovercraft les ingrédients pour cuisiner ces welsh, notamment le fameux cheddar. "J'ai un fournisseur très impliqué", se félicite Daniel Sowden.Plat d'origine britannique, le welsh et devenu au fil du temps un spécialité régionale du Nord et du Pas-de-Calais.En temps normal, L'Hovercraft propose un large choix de recettes, mais ce samedi, les soignants et les pompiers auront droit au classique "welsh complet" (pain, bière, jambon, cheddar fondu).Le fromage fondu en guise de réconfort, il fallait y penser !