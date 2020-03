Le confinement imposé depuis mardi midi va rimer avec stationnement longue durée. Plusieurs villes de la région ont ainsi décidé de rendre le stationnement gratuit, pendant cette période, pour éviter aux personnes confinées de payer des journées entières de parking.Ce matin, la ville de Calais a annoncé cette information sur sa page facebookDans le Nord et le Pas-de-Calais d'autres communes sont déjà passées à la gratuité depuis mardi. Il s'agit de Lille, Roubaix, Armentières, Dunkerque, Valenciennes, Arras, Wimereux et depuis ce matin Calais.Mais cette gratuité n'évite pas la verbalisation en cas de stationnement gênant ou dangereux.Rappelons toutefois que même si les déplacements sont possibles, ils restent très limités et doivent être impérativement être motivés par une attestation, sous peine d'amende.