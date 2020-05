Coronavirus : voici comment se déroule la campagne de dépistage massif sur la Côte d'Opale

Le dépistage du COVID est possible à Calais dans un centre spécialement aménagé

Je vais introduire le coton. Gardez bien la tête vers l'arrière.



90 % de patients symptomatiques

Depuis le déconfinement, les tests de dépistage du Covid-19 se multiplient afin d'isoler au plus vite les cas positifs . A Calais, salle Coubertin, une quarantaine de personn s'est présentée pour cette première journée. Un chemin fléché au sol, deux tables, l'infirmière dans sa combinaison est masquée, gantée et demande au patient de se passer les mains au gel hydroalcoolique.Le laboratoire reçoit 7/7, de 8 heures à 20 heures, et sans rendez-vous : " Il faut que ce soit des patients symptomatiques avec une ordonnance du médecin ou des patients contacts qui ont été appelés par l'Améli, l'assurance maladie. On les accueille avec des renseignements administratifs et puis ensuite on fait le prélèvement qui ne dure pas très longtemps. Le test n'est pas très agréable mais permet d'isoler le virus au niveau des fosses nasales", détaille Véronique Laffitte, médecin biologiste pour le laboratoire Biopath.Le prélèvement réalisé par l'infirmière prend quelques secondes, les résultats sont connus dans les 24 heures. Les patients du moment confirment les larmes aux yeux que l'expérience n'est guère agréable mais salutaire. Ce jeune homme présente des symptômes depuis 3 semaines : " Suspicion, du coup j'ai été obligé. Mais ça va me rassurer et c'est bien aussi pour les autres autour de moi".Soulagement également pour cette mère de famille venue avec sa fille adolescente : "Il y a de la température, elle a des maux de tête et des maux de ventre depuis hier. Ce lieu est très pratique, c'est rapide. Et comme elle ne se sent pas très bien, on va pouvoir vite rentrer à la maison pour qu'elle se repose ".Si le résultat est positif, d'autres tests pourront être effectués dans l'entourage auprès des patients contacts. Une campagne qui ne doit pas faire oublier les gestes barrières et le port du masque. Depuis le début de l'épidémie, le laboratoire Biopath a réalisé plus de 600 tests dans ses locaux à Calais avec des résultats "positifs" en dessous des chiffres nationaux.