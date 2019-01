Coulogne : une jeune adolescente agressée sexuellement, d'autres victimes potentielles invitées à porter plainte

C’est un passage qu’elle empruntait quasi-quotidiennement pour rejoindre son lieu de stage (un magasin) depuis son domicile. Vendredi 25 janvier, une jeune adolescente se trouve au milieu du passage entre la rue Émile Dumont et la rue des Hauts-Champs. Elle est alors suivie par un individu qui l’agresse sexuellement. "Elle a subi des gestes déplacés sur ses parties intimes" raconte le Procureur de la République de Boulogne-sur-Mer, Pascal Marconville.



Grâce à un coup de coude, la victime réussi à s’enfuir et rejoint son lieu de stage. Une fois sur place, en pleurs et dans un état de choc, la jeune adolescente raconte le déroulé des faits au directeur du magasin. Il appelle immédiatement la police.

Nécessité de récolter d'autres témoignages

L’individu est toujours en liberté. Alors Pascal Marconville insiste sur la nécessité de récolter d’autres témoignages. "Dans ce genre d’affaire, il y a beaucoup de psychose mais pas beaucoup de témoignage" résume-t-il.



Le Procureur de Boulogne-sur-Mer invite quiconque aurait la moindre information à se présenter au commissariat de police de Calais pour témoigner. "Pas forcément une victime d’agression mais cela peut-être quelqu’un qui aurait repéré une personne suspecte" insiste Pascal Marconville.

"Une ville tranquille"

Ce petit passage, où a eu lieu l'agression, relie les rues Emile Dumont à celle des Hauts-Champs. Un passage assez fréquenté, notamment par les jeunes qui l’empruntent pour prendre le bus.



"Moi j’habite à 2 pas, et là je peux vous dire qu’ils ont remis de la lumière, très forte" raconte une habitante de la rue des Hauts-Champs, "c’est rassurant."



Tous les habitants que nous avons contactés nous parlent d’une ville "très tranquille." Alors pas de psychose. Pour autant, une grand-mère habitante de la rue nous confie que "maintenant, on accompagne notre petite fille" pour traverser le passage, "juste au cas où."