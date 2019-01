Dakar 2019 : abandon du Calaisien Axel Dutrie, Van Beveren 4ème du général

Adrien Van Beveren toujours bien placé

Grosse déception : le quadiste calaisiena été contraint à l'abandon dans les dunes du Pérou, lors de la 2éme étape du Dakar 2019. Le Nordiste était pourtant bien reparti après avoir cassé son moteur lundi. Classé à la 24éme position pour la spéciale de mardi, il était arrivé en 7éme position. Sa détermination pour rester au coeur de la course n'aura pas suffi.Une nouvelle défaillance mécanique l'a obligé à renoncer définitivement à ce Dakar. Il a été pris en charge au km 214 par le camion balai, entre Pisco et San Juan de Marcona.Son rêve de rééditer l’exploit de 2017 s'est éteint, brulé par le soleil du désert. Axel Dutrie qui s'était classé dans les 5 premiers en 2017 renonce définitivement à cette édition 2019. Malgré cet abandon, il tient à rester auprès des autres pilotes de son équipe Dragon Racing. Chez les motos,a terminé à la quatrième place lors de cette même troisième étape gagné par Xavier De Soultrait. Il est également 4ème du classement général, toujours dominé par le Chilien Pablo Quintanilla. Il a 13"29 minutes de retard.Le triple vainqueur de l'Enduropale affronte ce jeudi une nouvelle étape péruvienne de 511 km, entre Arequipa et Tacna.Le plus grand rallye-raid du monde est à vivre sur France tv sport du 6 au 17 janvier 2019.