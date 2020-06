Déconfinement : sur la digue de Calais, le Dragon retrouve le plaisir de vous emmener en balade sur son dos

Moins de monde sur son dos

Apéritif ou petit déjeuner face au Dragon !

Il a quitté officiellement son abri du bord de mer, ce mardi matin, pour reprendre ses promenades sur la digue de Calais. Après trois longs mois d'attente, le Dragon des mers embarque à nouveau du public, soumis à un protocole sanitaire strict.Un retour sur la digue de Calais très attendu par les touristes comme par les habitants, même si pour accéder au dos du Dragon, le protocole sanitaire impose une réduction des capacités d’accueil. Seulement 19 personnes sont autorisées à prendre place sur son dos, au lieu des 48 habituellement. Elles devront toutes obligatoirement s’équiper d’un masque au cours de la balade.Même équipement pour le personnel de la Compagnie du Dragon : tous seront munis de masques et procéderont à la désinfection régulière de la "bête" ainsi que de la boutique et du restaurant. Un protocole sanitaire, validé par la sous-préfecture, proposant un fléchage et le respect classique de mesures de distanciation. Aucun regroupement de plus de dix personnes ne sera autorisé sur le parvis permettant d'accéder au dragon.Comme tous le monde, le dragon de Calais est resté confiné dans son abri en bord de mer, puis s'est dégourdi les pattes dans le kilométre autorisé pour entretenir sa forme et permettre aux pilotes de garder la main. Nouveauté : dès la semaine prochaine, il sera possible de prendre son petit-déjeuner ou une planche-apéro sur la terrasse du bar l'Antre du Dragon. La Compagnie du Dragon conseille "prioritairement" d'effectuer ses réservations en ligne même si elle propose une billetterie sur place. Le dernier départ de la journée est pour l'instant programmé à 17 h 15 jusque fin juin. De nouveaux horaires seront mis en place ensuite pour les mois de juillet et août.► Tarifs pour une balade sur le dos du dragon : 5€ pour un enfant et 9€50 pour un adulte.