Déconfinement - Nos idées de balades dans le Nord Pas-de-Calais (4) : le lac d'Ardres

Le lac d'Ardres, pourquoi ça vaut le coup ?

Le lac d'Ardres, c'est où ?





Au lac d'Ardres, quel circuit emprunter ?

Se balader en temps de déconfinement : les règles à suivre - dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km

- en limitant à 10 personnes maximum cette sortie en extérieur

- dans le respect d’une distanciation physique entre vous, il vous faudra garder un espacement d’au moins 2 mètres avec les autres promeneurs

- sans limitation de durée

- sans attestation



Une bande de terre entourée d'eau... Voilà à quoi ressemble, vue d'en haut, l'avenue du lac qui fend le lac en deux parties.Nul besoin de s'engager bien loin pour profiter de la vue. Les plus pressés peuvent se garer et faire un rapide va-et-vient le long de l'avenue. Les plus flâneurs, eux, pourront faire un crochet par les courts chemins mis en place sur chacun des deux côtés de l'axe. Tout en respectant évidemment les distances de sécurité avec les autres promeneurs.Facilement accessible, le lac d'Adres est un espace vert prisé des habitants du Calaisis. Et ça ne date pas d'hier : ce qui était à l'origine une tourbière.Au XIXsiècle, ce qui n'était qu'un étang s'est rempli avec les eaux de pluies. Au milieu du siècle, on abandonne d'ailleurs la tourbe pour le charbon et l'ouverture de la ligne ferroviaire Lille - Calais apporte son lot de voyageurs."Avec le développement de l’automobile, les habitants des alentours venaient faire des balades en voiture au lac. Ensuite, avec l’arrivée des premiers congés payés en 1936, le tourisme s’est développé", explique à La Voix du Nord René Blondel, membre de l’Association Culturelle et Historique d’Ardres.Ardres se trouve à 15 km (20 minutes en voiture) de Calais et à 22 km (30 minutes en voiture) de Saint-Omer. La commune est accessible via les départementales D943 (qui relie Calais et Saint-Omer), D224 (d'Audruicq à Licques) ou la D231 (depuis Guînes).Quel que soit le côté par lequel vous arrivez sur l'avenue du lac, vous pouvez facilement longer l'axe tout en empruntant les trois petits chemins qui s'avancent d'un côté et de l'autre du lac.En prenant tous ces détours, comptez 30 à 40 minutes de balades. Sinon, vous pouvez également traverser l'avenue lacustre en un petit quart d'heure.