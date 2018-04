Le délit de solidarité “adapté” : l'Auberge des migrants réagit à l'interview de Macron

L'Auberge des migrants "très déçue"

M. @EmmanuelMacron, "adapter" le délit de solidarité n'est pas une solution : la place de nos volontaires n'est ni au commissariat, ni au tribunal.

Emmanuel Macron a défendu dimanche le, qui "respecte" le droit à l'asile mais permettra dedans un contexte où "l'Europe fait face à un phénomène migratoire inédit qui va durer". L'étude de ce projet de loi début en effet ce lundi au Parlement.Parmi les demandes de sa majorité, M. Macron s'est dit(qui fait qu'une personne peut être poursuivie pour aide à l'entrée, à la circuation ou au séjour d'un étranger en situation irrégulière) "".sont en situation de faire un geste d'humanitémais ceux qui aident consciemment ou inconsciemment les passeurs,", a-t-il expliqué.Despour l'association, qui par l'intermédiaire de son vice-président François Guennoc, s'est dit "très" de la réponse apportée par Emmanuel Macron. ""Adapter" le délit de solidarité,Aujourd'hui,dans le Calaisis alors queLe Préfet a par exemple appelé une entreprise qui nous donnait des palettes de bois pour faire pression, on reçoit des PV pour stationnement dangereux alors que pas du tout...", liste François Guennoc.Le responsable associatif explique ne pas être contre le maintien des poursuites contre les personnes", précise le vice-président."Mais pour le moment on restequi interdit l'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour de personnes en situation irrégulière. Et cette loi peut être. Il fautet", demande François Guennoc.