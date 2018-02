Didier Lockwood, violoniste de jazz calaisien, est décédé

C'est avec énormément de tristesse que l'on vient d'apprendre la disparition d'un immense musicien, le virtuose du violon Didier Lockwood.

Hommage à venir toute la journée de demain sur nos ondes.

Didier Lockwood @Jazz_in_Marciac 2017

Il est ici avec sa compagne, la cantatrice Caroline Casadesus, en 2005 à Paris

Didier Lockwood Story – les grandes étapes artistiques de sa carrière

, 62 ans, est décédé ce dimanche après-midi, nous a confirmé son entourage. Il a succombé ce dimanche après-midi d'une crise cardiaque survenue dans la nuit de samedi à dimanche, de retour d'un concert. "Son épouse, ses trois filles, sa famille, son agent, ses collaborateurs et sa maison de disque ont la douleur de faire part de la disparition brutale de Didier Lockwood dans sa 63ème année", a annoncé son agent dans un communiqué.Né àen 1956 dans une famille d'artistes -son père était professeur de violon et sa mère peintre amateur-, Didier Lockwood avait intégré l’orchestre lyrique du théâtre municipal de Calais et obtenu en 1972 les premiers prix du conservatoire de sa ville natale et de musique contemporaine de la Sacem.Ce violoniste de jazz a collaboré à de très nombreux artistes (Nougaro, Barbara, Jacques Higelin). Il était également connu pour sa formation le DLG (group).a donné plus de 4000 concerts au cours de sa carrière. Très éclectique (jazz, musiques du monde, classique), il a reçu uneen 1985. Il représentait l'excellence du violon jazz en France avec, entre autres, Stéphane Grappelli et Jean-Luc Ponty.Didier Lockwood a été marié à l'une des filles du chef d'orchestre lillois, Caroline, avec qui il a eu un enfant.Il habitait depuis longtemps la région parisienne (il a été adjoint à la culture à Dammarie-les-Lys) mais il est toujours resté attaché à ses racines nordistes. Il était notamment depuis 2011 parrain d'un festival "Violons et chants du monde" à. Didier Lockwood a également créé le "Centre des Musiques Didier Lockwood" de Dammarie Les Lys, intégré dans le pôle d’enseignement supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt.

Impliqué dans la vie politique, il a soutenu Yann Capet (PS) aux élections municipales à Calais. Il avait également remis en 2016 un rapport au gouvernement sur l'apprentissage de la musique. Il s'y inquiétait d'une enfance "formatée" par la technologie moderne et en "panne de sens" et prônait un apprentissage de la musique par plus d'oralité et moins de solfège.



Hommages

Profonde tristesse d'apprendre le décès de Didier Lockwood, immense violoniste de jazz français, qui a sans cesse exploré de nouveaux horizons musicaux, et s'est investi avec passion dans la promotion de l'éducation artistique et culturelle. Mes pensées vont à sa famille.

La disparition de Didier Lockwood est un choc tant sa musique exprimait la vie : le jazz perd un de ses enfants les plus créatifs, la Région Hauts-de-France un de ses plus célèbres ambassadeurs en France et dans le monde entier. Je me souviendrai longtemps de son violon magique !

Un musicien exceptionnel! Un homme exceptionnel!, amis depuis nos débuts respectifs! Beaucoup de tristesse! Que les anges l'accueille comme il se doit! Tu vas nous manquer!

Nous venons d'apprendre la disparition de l'immense violoniste français Didier Lockwood avec beaucoup de tristesse...

Mort de notre ami musicien Didier LOCKWOOD, avec qui nous avions joués ensemble à Celles-sur-Belle au Festival du Souffle en 2009.....

Didier était l’ami de TOUS les musiciens..... tu vas nous manquer terriblement.....#TributetoDidierLockwood pic.twitter.com/ejgpnrJi2l — le Quatuor Ellipsos (@Q_Ellipsos) 18 février 2018

