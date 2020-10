Distribution de repas aux migrants à Calais : l'interdiction à nouveau prolongée

Périmètre élargi

72 000 repas en septembre

La préfecture du Pas-de-Calais a une nouvelle fois prolongé et étendu lundi l'interdiction faite aux associations non-mandatées par l'Etat de distribuer des repas aux migrants dans une partie du centre-ville de Calais, jugeant qu'elle a "permis de réduire" les troubles à l'ordre public.Le nouvel arrêté préfectoral entre en vigueur mardi jusqu'au 16 novembre et étend légèrement le périmètre, incluant un nouveau quai à proximité du port, selon un communiqué de la préfecture.Comme les deux premiers arrêtés pris les 10 et 30 septembre, il vise à éviter les "distributions spontanées de repas" sur la voie publique, dont la "multiplication" cet été avait entraîné selon la préfecture "de nombreux troubles à l'ordre public".Saisis en urgence par une dizaine d'associations scandalisées par cette politique, le tribunal administratif de Lille et le Conseil d'Etat avaient refusé respectivement les 22 et 25 septembre de suspendre l'arrêté initial.Depuis début octobre, l'association mandatée par l'Etat, La Vie Active, effectue des maraudes alimentaires "mobiles" permettant de "limiter les rassemblements de personnes", au cours desquelles les migrants "se voient remettre un repas complet et de l'eau en bidon", poursuit le communiqué du préfet."Les maraudes suivent deux circuits pré-déterminés en périphérie de la ville", l'un desservant l'est de Calais, l'autre une zone autour du Fort Nieulay à l'ouest. "Ces maraudes alimentaires font deux passages, à minima, sur chaque circuit dédié", précise-t-il.Selon l'arrêté, 71.811 repas ont été distribués aux migrants au mois de septembre, soit une moyenne de 2.394 repas par jour. Entre leet le 13 octobre, 14.964 repas ont été distribués, soit 483 par jour en moyenne.La préfecture assure que depuis son opération d'évacuation du 29 septembre, qui avait permis de "mettre à l'abri" quelque 600 personnes, "le nombre de migrants dans le Calaisis a nettement diminué", sans donner de chiffre précis.