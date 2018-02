Distribution de repas à Calais : les associations sceptiques face aux annonces du gouvernement

Calais : les associations sceptiques face aux mesures du gouvernement

Empêcher les "points de fixation"

Changement imminent pour la distribution de repas aux migrants de Calais.Actuellement, on en compte cinq dans les rues de Calais, tenus par des bénévoles.En tout ce sontpar les bénévoles d'une vingtaine d'associations. Parmi elles, le Refugee community kitchen et l'Auberge des migrants par exemple. "Distribuer autant de repas, c'est compliqué et ça prend du temps, pour n'importe quelle structure, même si elle est gérée par le gouvernement", analyse Paula Gallardo du Refugee community kitchen. Même scepticisme du côté de François Guennoc, de l'Auberge des migrants : "C'est très difficile de travailler dehors en raison des intempéries."François Guennoc rappelle également que la prise en charge de cette opération par le gouvernement ne rétablira pas forcément la tranquilité lors des distributions : "Les migrants sont très stressés par les conditions de vie, la violence, la pression policière. C'est donc difficile d'avoir le calme dans les files d'attente, on pense que ça ne sera pas facile pour l'Etat."A partir de la mi-février, ceux qui se trouvent derrière les fourneaux et au serviceUne association est pressentie pour prendre le relai : la Vie active. Déjà présente sur les lieux du temps de la jungle. Cette structure associative agit régulièrement pour le compte de l'Etat.Autre changement,. La raison ? Empêcher la création de points "de fixation", comme l'a expliqué Gérard Collomb. "Le message que je veux faire passer, c'est que, si on veut aller en Grande-Bretagne, ce n'est pas ici qu'il faut venir", a lancé le ministre de l'Intérieur. Cela ne semble pas dissuader les migrants de rester dans Calais. "Nous, on veut aller en Angleterre, c'est notre but donc on ne veut pas aller dans d'autres villes", déclare l'un d'entre eux.. Elles poursuivront leur mission en distribuant des tentes, des couvertures ou des produits d'hygiène aux migrants, des actions qui ne seront pas menées par l'Etat.