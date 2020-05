Dix-sept migrants secourus au large de Calais dont cinq enfants et un bébé

[#Opération] Sauvetage de 17 naufragés en difficulté au nord de Calais par le patrouilleur côtier de @Gendarmerie maritime Aramis. pic.twitter.com/Z1adkpxs99 — PREMAR Manche (@premarmanche) May 16, 2020

A 7h30, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez a été prévenu par un plaisancier qu'une embarcation était en panne moteur à environ 5,5 km au nord de Calais, avec à son bord 17 migrants.Ces personnes ont alors été secourues par le patrouilleur côtier de la gendarmerie maritime et ont été débarquées vers 10h au port de Calais. Elles ont été "prises en charge" par les pompiers pour "s'assurer de leur état de santé" et par la police aux frontières.