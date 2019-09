Calais : le Dragon aura bientôt son abri sur le font de mer

Façade de la Cité provisoire du dragon de Calais / © Stephan Muntaner

Jean-Philippe Javello sur le chantier du futur abri du Dragon de Calais / © Valérie Dermersédian

La construction de la Cité provisoire du Dragon de Calais face à la mer / © Valérie Dermersédian

Toute l'équipe de la Compagnie du Dragon au travail avant l'exploitation commerciale le 17 décembre / © Valérie Dermersédian

Attention ne manquez pas notre Edition spéciale Dragon "Littoral Hauts-de-France" à 18.50 le 11 septembre 2019

"Il faut tout faire, tout imaginer. C'est très enthousiasmant !", explique Jean-Philippe Javello, directeur général de la société publique locale (SPL) qui va exploiter le Dragon à Calais. L'abri de 12 mètres de long, 12 mètres de large et 45 de long entièrement recouvert de polycarbonate permettra de voir le Dragon par transparence. En attendant, seule la dalle de béton et les piliers de soutainement à terre sont visibles.Le Dragon de 25 mètres de long est en cours de finition au sein de la Compagnie La Machine à Nantes . Des essais techniques ont eu lieu la semaine dernière et prochainement il revêtira sa coque de couleur, tenue secrète. Il rejoindra ensuite la Calais, son port d'attache définitif.Encore à l'état de squelette, le Dragon une fois à Calais avec sa coque va transporter du public. Un projet économique et touristique de taille pour la ville et la région des Hauts-de-France. Lorsqu'il ne sera pas en mouvement, l'animal sera donc garé sur le front de mer. Dans la structure en construction, un bar et une boutique viendront compléter l'offre.Jusqu'au 11 septembre un appel à projets a d'ailleurs été lancé : créateurs, producteurs et artisans locaux sont espérés. "Dans cette boutique, le public pourra repartir avec un produit dérivé, souvenir du Dragon ou un souvenir de la région", se réjouit Marie-Hélène Ledoux, responsable de la future boutique.L'abri doit être terminé pour fin octobre, la veille du week-end inaugural les 1,2 et 3 novembre. Durant ces trois jours, la ville de Calais sera en fête avec la première sortie publique du Dragon, un spectacle conçu par la Compagnie nantaise La Machine. L'exploitation commerciale par la Compagnie du Dragon est fixée, elle, au 17 décembre.