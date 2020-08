Le Dragon de Calais reprendra du service ce lundi après-midi après 2 jours d'arrêt

À ce sujet, la rédaction vous recommande VIDÉO. Coronavirus : quand le Dragon de Calais se dégourdit les pattes dans la ville confinée

Le recours à une équipe de Nantes pour soigner le dragon

Des spectateurs déplacés sur d'autres séances

"Le Dragon était un peu fatigué, il avait besoin de repos", décrit Stéphane Ribeiro, chargé de communication de la Compagnie du Dragon à Calais. Après 48 heures de sommeil, il devrait à nouveau accueillir des visiteurs dès ce lundi 17 août dans l'après-midi. Environ 200 personnes ont déjà réservé leurs places.La créature mécanique qui agite le front de mer calaisien depuis novembre 2019, a subi une légère panne ce samedi 15 août. Impossible pour le public depuis de monter sur son dos."Il fonctionne, pas d'inquiétude ! Il se déplace sans problème, mais il a dû mal à gérer ses émotions" conte Stéphane Ribeiro. En effet, les capteurs qui permettent au dragon de cracher des flammes ou encore d'éternuer souffrent de quelques dysfonctionnements. Les techniciens de la Compagnie s'affairent à la tâche depuis plusieurs heures pour résoudre les problèmes.Le dragon de Calais a été conçu à Nantes, par la compagnie La Machine. Toute l'équipe calaisienne est formée pour prendre soin du dragon et entretenir les installations techniques qu'il contient, pour assurer sa bonne marche.Mais les dysfonctionnements qu'il subit depuis ce samedi ont nécessité pour les membres de la Compagnie du Dragon de faire appel à leurs collègues nantais, créateurs de ce prototype unique.Un imprévu que souhaite minimiser l'organisation : "C'est la premier incident que nous enregistrons depuis la reprise post-confinement le 16 juin. Nous fonctionnons avec 300 personnes par jour, c'est normal que parfois, la machine dysfonctionne."Le Dragon était censé recevoir du public ces 15 et 16 août. En raison de cette panne, les séances ont été annulées. "Toutes les personnes qui avaient réservé des places ont été prévenues par mail et par SMS", insiste la Compagnie du Dragon.Deux possibilités s'offrent à elles : reprogrammer leurs billets sur une prochaine séance ou bien demander à l'association le remboursement de leurs places.