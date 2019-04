Enlysée, la boutique qui parodie celle de l'Elysée, veut présenter une liste aux élections européennes

Nous avons reçu plus de réponses à notre formulaire de non-candidature pour les Européennes que le Grand Débat... https://t.co/dwmUnKt1l3 #LeGrandDebat #12millions — Enlyseeboutique.fr (@EnlyseeBoutique) 9 avril 2019

A la recherche de 40 000 signatures supplémentaires

"Nous pensons pouvoir présenter la seule solution viable et sincère, qu’ils soient de gauche, du centre, de droite, de devant ou de derrière" : c'est uneprésenté ce mardi 9 avril pour les élections européennes par "Enlysée", boutique parodique de l'Elysée. Car, pour faire de la "vraie politique", le mot d'ordre y est simple : "ne rien faire".Enlysée propose aux visisteurs deau sein de "la seule liste qui assume de ne pas avoir de programme". Parmi les questions, celle cruciale de l'engagement :Aussi celle chargée de cerner votre personnalité : "Êtes-vous unou un gentil gardien républicain de la démocratie ?"Le directeur des cabinets de la communication d'Enlysée appelle à "l'engouement terrible des Français pour ne rien faire" pour récolteret proposer une liste de 79 personnes avant le 3 mai, date limite de dépôt." a été créee en 2018 par un groupe de quinze personnes : étudiants, graphistes, musiciens ou communicants sociaux pour, lancée la même année par la présidence de la République. Parmi les produits, il est possible de trouver un mug "Je traverse la rue" ou encore des chaussettes "ni de gauche, ni de droite".

Plus de 30 000 euros récoltés en 2018

"Non,rétorque Manu, directeur des cabinets de la communication d'Enlysée.. La seule qui n'est pas crédible, ce sont ses déclarations. Il y a des gens qui sont dans la rue, des crises humanitaires en France mais lui, il ne s'en préoccupe pas et fait tout un tintamarre sur les élections européennes".Depuis son lancement, Enlysée a récolté plus de 30 000 euros. Une somme qu'elle a décidé de reverser à des associations d'aide aux sans-abri telles que l'Auberge des migrants ou la Fondation Abbé Pierre . Manu, le "directeur des cabinets de communication d'Enlysée" justifie ce geste : ". Nous, on travaille sur les êtres humains pour éviter qu'il se fasse tuer. Les associations ont elles aussi besoin d'humour ."