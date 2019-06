“Escale à Calais” vous fait visiter deux des plus grands voiliers au monde

Le "Dar Mlodziezy", grand voilier polonais avec à son bord 130 cadets qui se forment aux métiers de la Marine.

"Le Français", construit en 1948 au Danemark, capable d'affronter la banquise

C'est parti pour trois jours de fête sous une météo estivale. L'édition 2019 d’Escale à Calais accueillera deux des plus grands voiliers au monde, venus de l'Armada de Rouen :Les visiteurs pourront monter à son bord de vendredi à dimanche, à partir de 10 heures (tarif adultes : 2 euros ; enfants : 1 euro ; gratuit pour les moins de 12 ans).Cette star de cinéma avait été utilisée pour remplacer le Fram de Nansen, le voilier de L'Île au Trésor.





Sorties en mer et chants marins

Histoire du sauvetage en mer

Cette année, les sorties en mer se feront sur le navire belge, le Dundee Nele. Fidèle reconstruction d'une chaloupe dundee flamande traditionnelle, une sortie en mer par jour est prévue (14h - 17h le vendredi ; 14h30 - 17h30 le samedi ; 15h - 18h le dimanche). Pour réserver vos places, rendez-vous sur la plateforme de réservationPlusieurs groupes musicaux animeront le quai et les ponts de navire. Le groupe folklorique Les Soleils boulonnais ou Les Vareuses porteloises , chœur d’hommes, interpréteront danses et chants de marins de la côte d'Opale.La statue en hommage à Tom Souville , le corsaire mort en 1839, sera inaugurée samedi.Le quai Fournier accueillera une exposition qui retrace l'histoire du sauvetage "Fortunes de mer et sauvetage sur le détroit du Pas-de-Calais, de 1825 à nos jours".Dimanche, pour terminer cette édition, tous les bateaux seront présents à la grande parade à partir de 16H30.