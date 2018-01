Faure veut une commission d'enquête parlementaire sur les violences à Calais

"J'ai demandé hier (mardi, NDLR) au nom du groupe à la conférence des présidents que, sur Calais, nous puissions avoir une commission d'enquête, parce qu'il n'est pas admissible de laisser traîner une situation et une suspicion", a déclaré M. Faure lors de ses voeux à la presse.



"Si ces faits ne sont pas réels, les forces de l'ordre doivent être lavées de tout soupçon. Mais si ces faits sont constatés, s'ils sont réels, il doit y avoir et sanctions et changements, parce que notre devoir c'est de faire respecter l'humanité, la dignité humaine, partout où elle se trouve", a-t-il ajouté. Pour voir le jour, cette proposition devra réunir une majorité, le groupe PS ayant décidé de consacrer à l'affaire Lactalis son droit annuel à créer une commission d'enquête parlementaire.



Sur la "question migratoire (...) j'en ai assez des larmes de crocodiles que l'on verse régulièrement", a lancé M. Faure. "J'ai entendu le chef de l'Etat partout dans le monde expliquer qu'il fallait être généreux, qu'il fallait refuser absolument le crime contre l'humanité que représente l'esclavage, mais je note qu'aujourd'hui l'union européenne sous-traite ses frontières extérieures au sud de l'Europe, aux garde-côtes libyens, qui eux-mêmes sont de mèche avec des passeurs, organisent le trafic des esclaves", a-t-il dénoncé.



"C'en est assez de ces discours généreux et de ces circulaires qui les contredisent", a poursuivi le député de Seine-et-Marne, candidat au poste de premier secrétaire du PS, visant la circulaire du 12 décembre permettant de recenser les migrants dans les centres d'hébergement d'urgence.



Favorable à l'ouverture d'une réflexion sur la création de quotas pour les migrants économiques, M. Faure souhaite par ailleurs une réforme des accords de Dublin, qui permette d'accueillir les demandeurs d'asile là où ils ont des attaches familiales ou linguistiques.