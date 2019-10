France 3 Hauts-de-France vous fait vivre la grande histoire du Dragon de Calais, du 1er au 3 novembre !

Livret de spectacle

Infos pratiques

La construction du Dragon aura pris deux ans, dans les ateliers de la Compagnie " La Machine ", à Nantes. Après l'Eléphant de Nantes et le Minotaure de Toulouse , c'est l'une des plus grosses machine conçue par François Delarozière , le créateur de la Compagnie.Ses mensurations sont impressionnantes : 25 m de long, 5 m de large - et Jusqu'à 17.5 m lorsque ses ailes seront déployées, 10 à 15 m de hauteur, pour un poids de 72 tonnes ! 70 personnes ont contribué à sa conception et sa réalisation, mélant acier et bois (une essence de pin qui doit résister aux embruns marins), pour un coût total de 20 millionsd'euros, financés par la Ville de Calais, la Région et l'Etat.Car le Dragon est une commande de la maire de Calais, qui s'inscrit dans le cadre de la rénovation du front de mer et doit aider à développer le tourisme, en changeant l'image de la cité des Six Bourgeois...

Infos pratiques

Le Dragon déambulera dans toute la ville pendant les 3 jours. Il s'éveillera sur le Front de mer et investira le quartier du Courgain Maritime, puis le quartier de Calais-Nord, autour de la rue Royale, et le centre-ville.- 4 Parkings (P1 à P4), boulevard du 8 mai et le parking du Stade de l'Epopée (P6)Une navette gratuite est mise en place de 8h30 à 23h vers le centre-ville- Parking (P5) du centre commercial Calais Cœur de Vie (accessibilité restreinte samedi de 7 h00 à 13 h)