Franky Zapata a bien atteint l'Angleterre et réussi sa traversée de la Manche sur son “Flyboard” !

Franky Zapata a réussi à traverser la Manche à bord de son Flyboard !



Découvrez les images de son arrivée en Angleterre ⤵ pic.twitter.com/bTMgA1VhYN — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2019

"J'ai essayé de prendre du plaisir pour pas penser à la douleur"

Le décollage impressionnant de Franky Zapata à Sangatte, pour sa 2e tentative de traversée

Il a réussi ! Franky Zapata, qui a décollé ce dimanche matin vers 8h15 de la ville de Sangatte, près de Calais, a réussi sa traversée spectaculaire de la Manche vers St-Margaret's Bay, en Angleterre, sur le "Flyboard" qu'il a conçu avec son équipe.Celle-ci a duré près de 20 minutes, et l'étape du ravitaillement n'a cette fois-ci pas fait obstacle au pilote. "C'est compliqué. quand j'étais posé, je me suis dit : 'J"ai passé les trois quarts" a confié l'ancien champion du monde et d'Europe de jet-ski au micro de BFMTV."Quand je suis reparti, ça me brûlait un peu, les cuisses, mais je voyais l'Angleterre ! J'ai essayé de prendre du plaisir pour pas penser à la douleur" a ajouté le pilote. Il a ensuite confié, un sourire aux lèvres, avoir "besoin de vacances".Cette réussite, 110 ans après la première traversée en avion de Louis Blériot, fait suite à un premier échec il y a une dizaine de jours. "L'homme volant", qui s'était fait connaître lors du défilé militaire du 14-Juillet, était alors tombé à l'eau en heurtant la plate-forme de son bateau de ravitaillement.Samedi, en conférence Franky Zapata avait estimé avoir "beaucoup plus de chances" de réussir son pari cette fois-ci.