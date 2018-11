Gilets jaunes : 6 mois avec sursis pour un Calaisien après des heurts avec des policiers

Le prévenu, originaire de Calais, avait été interpellé sans gilet jaune vendredi vers 22H00, en marge d'une manifestation non-déclarée de quelque 200 personnes sur l'autoroute A16, à la hauteur de Calais (Pas-de-Calais). Il avait notamment appelé à "charger les flics" avant de les insulter et de lancer une bouteille en verre dans leur direction.



En garde à vue, sous l'emprise de l'alcool, il a d'abord nié les faits avant de revenir sur ses déclarations lors d'une confrontation avec les quatre fonctionnaires de police visés.

Dommages et intérêts

Lundi soir, le tribunal l'a déclaré coupable de provocation directe à la rébellion, d'outrage et de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique et l'a condamné à six mois de prison avec sursis.



Ce père de famille devra également suivre des soins et verser à chacun des policiers la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et 150 euros de frais de justice.



Me Thomas, avocat des parties civiles, a estimé que "ces personnes sans gilet jaune n'étaient pas là pour manifester".



L'avocate du prévenu, Me Sagniez, a elle demandé que son client, déjà condamné pour divers vols entre 2002 et 2015, ne soit pas "le bouc-émissaire d'une manifestation qui a mal tourné".