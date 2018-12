Gilets jaunes : après les violences à Calais, quelles suites judiciaires pour les 13 personnes interpellées ?

Des convocations en mars et avril

Gilets jaunes : à Calais, la nuit de samedi à dimanche a été chaude

Philippe Mignonet, Adjoint à la sécurité (maire de Calais) ; Gilles Debove, SGP FO Police

Un jour et demi après la nuit de violences qui a agité le quartier du Fort-Nieulay à Calais , en marge du mouvement des Gilets jaunes,, a indiqué ce lundi matin le parquet de Boulogne-sur-Mer.et les personnes interpellées seront convoquées au tribunal en mars et en avril., et les enquêteurs devront notamment entendre les policiers visés par des tirs de projectiles., les enquêteurs n'ayant pas trouvé de lien solide enter ces personnes interpellées et les actes qui leur étaient reprochées.La nuit du samedi 1au dimanche 2 décembre a été violente, à Calais., dont un camion-benne, deux stations-essence ont été vandalisées et de nombreuses dégradations ont été commises, notamment sur des abribus.par des tirs de projectiles.Le préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry avait dit hier distinguer "des groupes radicalisés" qui sont " animés d'une volonté de blesser, voire de tuer ". En témoigne, soulignait-t-il, la