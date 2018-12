Gilets jaunes. Nuit sous tension à Calais : 10 interpellations, 9 véhicules incendiés et 2 policiers blessés

Douze interpellations dans la journée

Gilets Jaunes Calais : Hier soir les CRS sont intervenus pour éteindre l’incendie d’un véhicule. pic.twitter.com/AroDJMt7R0 — UNSA Police CRS Hauts de France (@unsadh) 2 décembre 2018

Plus violent que samedi dernier

Cette nuit et hier soir j'ai vécu un enfer ici à #Calais ! Fumigènes dans MA maison qui m'ont forcé à me barricader ;voiture brûler, lacrymogènes CHEZ MOI ; tellement de bombe qu'on ne voyait rien et que mon chien à enchaîner les malaises ! STOP ! Gilets jaunes ok, casseurs NON — Damien Dam's (@DamienDams4) 2 décembre 2018

"Volonté de tuer"

Calais a vécu une nuit sous tension, entre samedi 1et dimanche 2 décembre. Alors que la mobilisation des Gilets jaunes toute la journée et notamment sur l'A16 (fermée dans les deux sens toute la nuit entre Coquelles et Nouvelle-Eglise) s'était déroulée dans un calme relatif,Huit voitures et une camion-poubelle ont été incendiés, des abribus ont été cassés des stations-service vandalisées, indique le commissaire de la police de Calais, confirmant une information de La Voix du Nord . Surtout,sur l'ensemble de la journée et de la nuit.Près de la moitié d'entre elles ont été interpellées lors du blocage de l'A16, dans la journée, pour "" ou pour participation à un attroupement. En revanche, dans la soirée, les interpellations se sont notamment faites sur le motif de "" et de "dans les affrontements, précise-t-on au commissariat sans que l'on sache ce qu'il en est du côté des CRS.Surtout, les violences ne se sont pas concentrées à un seul endroit mais ont été réparties sur plusieurs points du Fort-Nieulay, notamment sur l'avenue Roger Salengro et l'avenue Charles de Gaulle. "Les manifestants étaient sur le bord de l’avenue," a expliqué un témoin à La Voix du Nord La nuit a dans l'ensemble était" souligne la police calaisienne. Les personnes qui ont participé aux manifestations violentes de la nuit ne sont par ailleurs pas que des Calaisiens :Joint par téléphone, le préfet du Pas-de-Calais Fabien Sudry "condamne avec la plus grande fermeté" ces actes, et "distingue des Gilets jaunes ces groupes radicalisés" qui sont "".Ce n'est pas la première nuit de violence à Calais depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. La nuit du 22 au 23 novembre puis celle du 24 au 25 novembre avaient déjà été, mais ces derniers étaient cantonnés au rond-point de l'échangeur 43 (Calais-Ouest), près de l'A16.