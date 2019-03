Grève des douaniers à Calais : le trafic plus fluide sur l'A16 mais de nouvelles annulations d'Eurostar

En raison du nombre de messages reçus, nous sommes navrés de ne pouvoir répondre à chacune de vos questions.



Nous continuons de conseiller à nos passagers au départ de/à destination de Paris de ne pas voyager sauf nécessité absolue.



En savoir plus: https://t.co/5wddClLE6F — Eurostar France (@eurostarfr) 14 mars 2019

Voilà deux semaines que les douaniers ont entamé leur "grève du zèle" aux ports de Calais et Dunkerque, entraînantet de multiples perturbations dans les transports. Si le trafic sur l'A16 semble plus fluide ce lundi 18 mars,Sept annulations ( en plus de celles déjà prévues ) ont été annoncées par la compagnie de transport transmanche pour cette semaine, dont. "Nous conseillons à nos passagers de", indique-t-elle, précisant que ces perturbations devraient se prolonger jusqu'au 20 mars.Par ailleurs,: celui qui a quitté Londres St Pancras à 7h55 qui arrivera à Paris à 12h17, soit, et celui de 9h22 qui arrivera à la gare du Nord à 13h20 au lieu de 12h50. L'état du trafic en temps réel est à consulter sur le site d'Eurostar Les trains annulés sont les suivants :9007 (07:04 de Paris Nord à Londres St Pancras)9013 (08:37 de Paris Nord à Londres St Pancras)9063 (21:03 de Paris Nord vers Ebbsfleet International et Londres St Pancras)9007 (07:04 de Paris Nord à Londres St Pancras)9063 (21:03 de Paris Nord vers Ebbsfleet International et Londres St Pancras)9007 (07:04 de Paris Nord à Londres St Pancras)9063 (21:03 de Paris Nord vers Ebbsfleet International et Londres St Pancras)